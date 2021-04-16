Бывший помощник Трампа призвал извиниться за обвинения России в связи с талибами

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен призвал извиниться тех, кто обвинял Москву в связи с запрещенной в России террористической организацией «Талибан». Он также отметил, что сотрудники Белого дома изначально считали эту версию не заслуживающей доверия, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Эти сведения разведки были очень подозрительными», — подчеркнул О'Брайен, добавив, что в 2020 году, когда газета The New York Times опубликовала соответствующие материалы, многие противники Трампа упрекнули его в непринятии мер в отношении России.

В июне прошлого года The New York Times выпустила статьи о том, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. По данным издания, Москва ставила себе целью сорвать переговоры талибов и США.

Однако в Белом доме уже тогда усомнились в подобных разведданных. В администрации президента США отметили, что каждый день от разведки поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю.