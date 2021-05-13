Отставные военные США усомнились в психическом здоровье Байдена

Более 120 отставных адмиралов и генералов США написали открытое письмо, в котором выразили сомнения в честной победе президента Джо Байдена на президентских выборах, а также его психическом здоровье. Об этом пишет Politico.

Авторы письма — бывшие военные лидеры из организации под названием Flag Officers 4 America, основанным отставным генерал-майором Джо Арбаклом, — обвиняют администрацию Байдена в «прямых посягательствах» на свои основные права, а Верховный суд и ФБР в игнорировании фактов обнаружения нарушений в ходе президентских выборов 2020 года. Издание отмечает, что заявления военных перекликаются с высказываниями бывшего главы Белого дома Дональда Трампа об «украденных выборах».

Кроме того, военные усомнились в способности Байдена управлять страной. «Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, днем ​​или ночью», — пишут они.

По мнению авторов послания, при демократическом Конгрессе и новой администрации Соединенные Штаты «резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления», которым необходимо противостоять путем новых выборов конгрессменов и главы государства, «чтобы защитить страну».

Полковник ВВС в отставке, преподаватель Мэри Бет Ульрих в беседе с изданием назвала поступок авторов письма «антидемократическим». Эксперт по военно-гражданским отношениям Джим Голби охарактеризовал его как «позорную попытку использовать свое звание и репутацию военных для столь грубого и вопиющего партизанского нападения». Сам же основатель Flag Officers 4 America Джо Арбакл заявил, что «ситуация, с которой сегодня сталкивается наша страна, ужасна», поэтому «молчать было бы нарушением долга».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.