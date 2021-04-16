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Песков прокомментировал оговорку Байдена в фамилии Путина

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не заметил оговорки президента США Джо Байдена в фамилии российского лидера Владимира Путина. Его цитирует РБК.

«Вы знаете, что американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое, но, опять же, это все-таки мы с вами говорим о главе государства», — добавил Песков.

Так он прокомментировал инцидент, который произошел на выступлении Байдена, посвященном отношениям США и России. Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин», но затем сразу поправил себя. В этой же речи он оговорился еще раз, сказав, что США не хотят запускать цикл «вакци... эскалации и конфликта с Россией».

Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении Москвы. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. МИД России пообещал, что ответ на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

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