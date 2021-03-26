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Байдену понадобилась шпаргалка на первой пресс-конференции

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Фото: Кирилл Каллиников / Reuters

Президенту США Джо Байдену понадобилась шпаргалка на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства. На это обратил внимание телеканал Fox News.

Издание опубликовало снимки с пресс-конференции, на которых видно, что президент держит в руках листочки бумаги. На одном из них указана статистика, связанная с состоянием инфраструктуры США, и ее сравнение с Китаем.

На другой фотографии видно, что президент держит в руках брошюру с именами и фотографиями журналистов, напротив которых стоят обведенные номера.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

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