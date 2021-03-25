Президента США Джо Байдена оградили от журналистов после одного его вопроса, озвученного в ходе встречи с прессой в Белом доме. Внимание на инцидент, попавший на видео, которое успело разойтись по соцсетям, обратил ряд правых сайтов.

В среду, 24 марта, Байден провел в Белом доме встречу с вице-президентом США Камалой Харрис, министром здравоохранения и социальных служб Хавьером Бесеррой и рядом других чиновников, чтобы обсудить миграционную политику и проблемы, с которыми сталкивается страна из-за притока мигрантов к южной границе. В какой-то момент, говоря о необходимости «приступить к делу», американский лидер замялся и обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клейну.

«А... Рон, к кому я должен обратиться?» — спросил Байден. После этого вопроса Клейн решил оградить президента от журналистов, объявив, что тем пора покинуть встречу.

Позже стало известно, что Байден поручил заняться работой по разрешению миграционного кризиса вице-президенту Харрис.

Отмечается, что данный инцидент произошел перед первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден должен дать в качестве президента в четверг, 25 марта. Как подсчитало издание Newsweek, с момента инаугурации действующего президента прошло уже девять недель, что делает первым за последние 100 лет американским лидером, который на столь длительный срок отсрочил свое первое полноценное общение с прессой, передавал ТАСС.