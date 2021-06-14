Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным

Журналисты американского телеканала NBC провели две недели на карантине перед интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Кир Симмонс, передает «Интерфакс».

«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью», — сказал Симмонс в разговоре с Путиным.

Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле. Глава государства, в частности, ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, боязни оппозиции и условиях содержания учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального в СИЗО, а также порассуждал о России после его ухода с поста.

Весной Путин привился от коронавируса. Первый укол двухкомпонентной вакцины ему сделали 23 марта, а второй — 14 апреля. Президент утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.