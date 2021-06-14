Путин ответил на вопрос о покушении на Навального

Россия не занимается убийствами политических оппонентов, заявил в интервью американскому телеканалу NBC президент Владимир Путин. Так российский лидер ответил на вопрос журналиста, отдавал ли он распоряжение о покушении на учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального.

«У нас нет такого обычая — кого-либо убивать», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства высказался об условиях содержания Навального в колонии. По его словам, с оппозиционером там будут обращаться не хуже, чем с кем-либо еще.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.