Мир
 
Последние новости
Путин поговоркой напомнил о данном Горбачеву обещании США
Мэр российского города предложил известному блогеру стать его замом
UFC представил трейлер третьего боя Макгрегора и Порье
Байден пригрозил ответить на «вредоносные» действия России
Байден заявил о попытке России и Китая «вбить клин» между союзниками по НАТО
Россию обвинили в «деградации отношений» с США
Байден назвал Путина достойным соперником
Поветкин допустил возвращение на ринг
Губерниев извинился перед Бузовой
Новости партнеров
Прослушать новость

Страны НАТО поблагодарили Байдена за встречу с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден рассказал, что главы стран НАТО поблагодарили его за своевременную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе. Видео доступно в Twitter -аккаунте Белого дома.

«Каждый мировой лидер, который был на этом саммите, поблагодарил меня за то, что я встречаюсь с Путиным именно сейчас. Абсолютно каждый. Наверное, около 10-12 человек рассказали, как рады этой встрече. Они сочли эту встречу совершенно уместной. Мы обсудили моменты, которые, на их взгляд, кажутся наиболее важными», — заявил Джо Байден.

Американский президент также отметил, что все главы стран — членов альянса считают саммит своевременным.

«Что интересно, вы все думали: Байден встречается с ним слишком рано. Я не встретил ни единого мирового лидера, который считал бы, что это происходит достаточно скоро», — отметил глава Белого дома.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден перепутал страны во время речи про Россию
Байден обсудит Путина с лидерами НАТО
Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным