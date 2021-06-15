Путин посоветовал США жаловаться в «Международную лигу сексуальных реформ»

Американская телекомпания NBC дословно перевела большинство цитат и фразеологизмов, использованных президентом России Владимиром Путиным в интервью с журналистом Киром Симмонсом, и без кавычек, которые могли бы продемонстрировать понимание журналистами смыслового контекста. Об этом свидетельствует стенограмма разговора, опубликованная на сайте вещателя.
Так, телеканал привел в дословном переводе и без кавычек цитату из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», которую российский лидер озвучил в ответ на обвинения в приписываемых Москве кибератаках. В книге Остап Бендер советует «обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ» Паниковскому, жалующемуся на то, что его любят девушки. В переводе у NBC получилось you can take your complaint to the International League of Sexual Reform. При этом телекомпания не попыталась пояснить, что это за организация.
В другом месте интервью корреспондент Кир Симмонс пересказал слова президента США Джо Байдена, якобы заявившего Путину во время их предыдущей встречи, что не увидел в его глазах души. Российский лидер заявил, что не помнит такого разговора, и использовал фразу «что-то с памятью моей стало» из песни «За того парня» из телефильма «Семнадцать мгновений весны». Телеканал перевел ее опять же без кавычек — something wrong with my memory.
Также Владимир Путин, говоря о внутренних проблемах США, использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Американский вещатель перевел ее буквально — don't be mad at the mirror if you are ugly.
Ранее Владимир Путин обвинил журналиста телеканала NBC, который брал у него интервью, в затыкании рта и некорректном поведении, противоречащем «американским ценностям». Корреспондент в ходе беседы не раз перебивал Путина, на что российский лидер заявил, что в интересах зрителя дать ему ответить на вопрос полностью.
Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле. Глава государства, в частности, ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, боязни оппозиции и условиях содержания учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального в СИЗО, а также порассуждал о России после его ухода с поста.