Путин поговоркой напомнил о данном Горбачеву обещании США

Президент России Владимир Путин напомнил о данном президенту СССР Михаилу Горбачеву обещании США не расширять НАТО на восток. Об этом он рассказал в интервью американскому каналу NBC. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

«В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания?» — ответил российский лидер на обвинения репортера Кима Симмонса в усугублении противостояния НАТО со стороны Москвы.

«Где написано, где было закреплено это обещание?» — возразил Симмонс. По мнению журналиста, альянс проводит маневры в ответ на российские учения и «играет в оборону». «Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — ответил Путин известной поговоркой.

В интервью Симмонсу российский лидер также порассуждал о России после своего ухода. «Я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — сказал президент. Говоря о преемнике, он пообещал сделать все, чтобы преданные и готовые «положить на алтарь отечества жизнь» люди получили поддержку.