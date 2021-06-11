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Переводчик Горбачева оценил слова Руцкого о боязни прослушки президента СССР

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Александр Руцкой
Александр Руцкой
Фото: Руслан Шалапуда / РИА Новости

Слова вице-президента РСФСР Александра Руцкого, который в интервью «Ленте.ру» рассказал о том, что президент СССР Михаил Горбачев боялся прослушки, не соответствуют действительности. Об этом заявил переводчик и личный помощник последнего советского лидера Павел Палажченко, сообщает в пятницу, 11 июня, «Газета.Ru».

«Это болезненные фантазии, такое я бы не хотел комментировать», — сказал Палажченко.

По словам Руцкого, когда он предпринял попытку убедить Горбачева арестовать участников подписания Беловежских соглашений, среди которых был его непосредственный руководитель Борис Ельцин, президент СССР отказался что-либо предпринимать, чтобы помешать вступлению соглашений в силу.

«Вы бы видели в тот момент Горбачева. Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: "Что ты несешь, здесь все прослушивают"», — вспоминает Руцкой.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Михаил Горбачев добровольно сложил свои полномочия.

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