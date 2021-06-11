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Рассказано о попытке арестовать Ельцина после развала СССР

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Борис Ельцин
Борис Ельцин
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

После заключения Беловежских соглашений о развале СССР вице-президент РСФРС Александр Руцкой предпринял попытку убедить лидера Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора, среди которых был его непосредственный руководитель Борис Ельцин. Об этом Руцкой рассказал в интервью «Ленте.ру».

Руцкой обратил внимание Горбачева на то, что действия участников подписания соглашений в Беловежской пуще подпадали под уголовный кодекс.

«Я сказал ему: "Это измена родине. Дайте мне самолет, спецназ ГРУ и я привезу этих трех предателей. В Матросской тишине разберутся, кто им давал эти полномочия, и почему Ельцин тут же доложил Бушу, что Советский Союз ликвидирован"», — рассказал он.

По его словам, Горбачев отказался что-либо предпринимать, чтобы помешать вступлению соглашений в силу.

«Вы бы видели в тот момент Горбачева. Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: "Что ты несешь, здесь все прослушивают"», — вспоминает Руцкой.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Михаил Горбачев добровольно сложил свои полномочия.

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