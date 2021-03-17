Описано поведение Горбачева в год развала СССР

Поведение президента Советского Союза Михаила Горбачева в 1991 году стало причиной развала СССР. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис.

«Он боялся брать на себя ответственность за то, чтобы спасать страну. Хотя в его распоряжении был Верховный Совет, который принял бы решение о введении чрезвычайного положения. Были силовые структуры, готовые выполнить приказ главнокомандующего по наведению порядка в стране. Но он на это не шел. Он боялся ответственности», — сказал он.

Политик подчеркнул, что, по закону требовалось выполнить решение, принятое на референдуме, который является высшей формой волеизъявления народа, однако Горбачев так и не сделал этого.

«Разве на следующий день после референдума [по вопросу о сохранении СССР] Горбачев выступил с обращением о том, что народ проголосовал за сохранение Советского Союза и что для этого будет принят ряд мер? Если все было бы так, я бы признал свою неправоту. Но, к моему горькому сожалению, я оказался прав. Горбачев никаких мер по поводу результатов референдума не принял», — констатировал Алкснис.

Он отметил, что проведенный в марте 1991 года референдум, зафиксировал, что ряд союзных республик de facto вышли из состава СССР, поскольку их руководство отказалось проводить на своей территории общесоюзное голосование.

При этом собеседник «Ленты.ру» выразил мнение, что опасения по поводу начала гражданской войны из-за возможных силовых действий Горбачева по сохранению СССР не имели под собой оснований.

«Армия была управляема, едина и была готова выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, направленный на сохранение Советского Союза. Я офицер, полковник и хорошо знал настроения моих товарищей. Но такого приказа не было. В итоге получилось то, что получилось», — посетовал народный депутат СССР.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Михаил Горбачев добровольно сложил свои полномочия.