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Стало известно о возможности частично сохранить СССР

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Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев имел возможность сохранить в составе Советского Союза восемь-десять республик. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов.

По его словам, сохранить часть республик можно было, «если бы не этот кагэбэшный переворот (августовский путч — прим. «Ленты.ру») и последующий, уже более "удачный" заговор (Беловежские соглашения — прим. «Ленты.ру»)». «Я считаю, что [Борис] Ельцин ведь фактически организовал заговор. Ведь не случайно он меня отослал в Южную Корею, чтобы я не помешал этому делу», — добавил экс-глава Верховного совета.

Хасбулатов отметил, что в случае его нахождения в Москве он приехал бы в Беловежскую пущу «с каким-то батальоном десантников» и не позволил подписать это соглашение. Ему также стало известно, что большинство председателей верховных советов союзных республик называли случившееся предательством, однако понимали, что сделать уже ничего нельзя.

«Ведь почему мы на Верховном совете вынуждены были ратифицировать [Беловежские соглашения]? Чтобы уже не вступать в конфронтацию с Ельциным», — пояснил Хасбулатов.

В июньской беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что сразу после подписания в декабре 1991 года Беловежских соглашений обсуждались планы постепенного восстановления СССР. Хасбулатов добавил, что Верховный совет РСФСР, который он тогда возглавлял, был вынужден ратифицировать соглашения о разделе государства, поскольку ни министерство обороны, ни Комитет государственной безопасности (КГБ) не согласились выступить в его защиту.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.

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