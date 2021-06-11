Стало известно о барже трупов после столкновений у Белого дома в 1993 году

Число погибших в октябре 1993 года при обстреле Белого дома, где в то время располагался Верховный Совет России, на самом деле гораздо выше официально озвученных 120-150 человек. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек. Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке», — заявил он.

Также, по его словам, тогда «пьяные омоновцы хватали людей и расстреливали прямо на стадионе неподалеку от здания Верховного Совета».

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома. Победу одержали сторонники президента. После этого, в декабре 1993 года, была принята новая Конституция.