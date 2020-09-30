Необходимость ремонта Белого дома связали с его расстрелом в 1993 году

Белый дом на Краснопресненской набережной в Москве нуждается в капитальном ремонте. Ситуация в здании сложная, заявил в интервью «Российской газете» вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Необходимость ремонта здания чиновник связал в том числе с его расстрелом в 1993 году. «Здание старое, построенное в 70-80-е годы прошлого века. К тому же вспомним, что в 1993 году по нему стреляли снарядами. Такие удары бесследно не проходят», — пояснил Хуснуллин. По его словам, при экспертизе объекта специалисты столкнулись с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования.

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«Также, как показало обследование, нуждаются в замене системы воздухоочистки и кондиционирования, которые отработали свой нормативный срок. Во времена распространения инфекции это становится вопросом безопасности. Кроме того, остро проявилась необходимость обновления информационных систем», — подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин сообщил, что решение о реконструкции Белого дома было принято еще в 2017 году, деньги были выделены в 2019-м, но из-за пандемии работы начались только сейчас. На время ремонта часть сотрудников правительства переведут в историческое здание Наркомнаца в Трубниковском переулке.

Ранее в сентябре стало известно, что на ремонт главного правительственного здания потратят 5,27 миллиарда рублей из средств федерального бюджета в период с 2021 по 2023 годы.

Белый дом, или Дом Советов РСФСР был построен в 1965-1979 годах по проекту коллектива архитекторов под руководством Дмитрия Чечулина — автора ныне снесенных гостиницы «Россия» и бассейна «Москва», жилого дома на Котельнической набережной и нескольких станций московского метро. Здание Дома Советов стало последним проектом архитектора.

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