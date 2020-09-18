Протечки в российском Доме правительства показали на видео

Протечки в здании Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве показали на видео. Запись, предоставленную пресс-службой правительства, опубликовал Telegram-канал РБК.

Видеозапись предоставили в ответ на запрос о причинах проведения реконструкции, на которую выделят более пяти миллиардов рублей.

На кадрах видно, как в одном из подвальных помещений из бетонного пола бьют фонтаны воды. Также на видео показано, как служащий садится в автомобиль, при этом над ним держат зонт, так как сильно протекает крыша парковки.

На реконструкцию Белого дома потратят 5,27 миллиарда рублей из средств федерального бюджета в период с 2021 по 2023 год. Необходимость реконструкции связана с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и большим числом протечек.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено выделить свыше 42 миллионов рублей на истребление ворон, оккупировавших крышу Белого дома.