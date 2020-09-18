Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве потратят 5,27 миллиарда рублей из средств федерального бюджета в период с 2021 по 2023 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В 2022-23-м годах выделят около двух миллиардов рублей. Объемы финансирования на 2021-й год не сообщаются.

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Кабмин объяснил, что финансирование работ в 2020 году было уменьшено на один миллиард рублей в связи с перенаправлением средств в резервный фонд правительства для «финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса».

Во время реконструкции часть сотрудников переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития).

Необходимость реконструкции здания связана «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования». Также отмечается, что инженерные системы эксплуатируются с 1978 года, момента ввода объекта в эксплуатацию. Они существенно износились, а также «технически и морально устарели».

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено выделить свыше 42 миллионов рублей на истребление ворон, оккупировавших крышу Белого дома.

Белый дом, или Дом Советов РСФСР был построен в 1965-1979 годах по проекту коллектива архитекторов под руководством Дмитрия Чечулина — автора ныне снесенных гостиницы «Россия» и бассейна «Москва», жилого дома на Котельнической набережной и нескольких станций московского метро. Здание Дома Советов стало последним проектом архитектора.