Дом российского правительства зачистят от ворон за 42 миллиона рублей

Российское правительство намерено выделить свыше 42 миллионов рублей на истребление ворон, оккупировавших крышу Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Материалы по теме Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления Весь в белом 50-летняя история российского Белого дома в фотографиях

На зачистку крыши от птиц в 2021-м и 2022 годах планируется потратить по 21,3 миллиона рублей. Соответствующая строка есть в проекте бюджета — «организация работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

Как именно будут избавляться от ворон, не уточняется. Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер рассказала РБК, что их лучше всего отпугивать с помощью привлечения естественных врагов — соколов и ястребов. Эксперт также отметила, что истребление ворон может дать обратный эффект: их место займут новые птицы из дикой природы.

Белый дом, или Дом Советов РСФСР был построен в 1965-1979 годах по проекту коллектива архитекторов под руководством Дмитрия Чечулина — автора ныне снесенных гостиницы «Россия» и бассейна «Москва», жилого дома на Котельнической набережной и нескольких станций московского метро. Здание Дома Советов стало последним проектом архитектора.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru