Птица похитила кошку на глазах у испуганной женщины

Жительница английского графства Линкольншир стала свидетельницей того, как ястреб похитил кошку. Об этом сообщает издание Daily Star.

Женщина, пожелавшая остаться неназванной, утром выгуливала собаку и заметила, что над ней летает ястреб. Птица приземлилась на дерево неподалеку, а затем спикировала на дорожку и схватила когтями черную кошку.

Вместе с добычей хищник улетел. Очевидица так впечатлилась произошедшим, что поделилась новостью об этом в группе для местных жителей. Она отметила, что видела ястребов в этих краях всего пару раз за все годы жизни в Линкольншире. Они похищали зайцев и грызунов.

По ее словам, добычей ястреба стала небольшая кошка. «Это была черная кошка, маленькая и изящная. Не котенок, но и не взрослая кошка», — сказала очевидица.

Состоящие в группе местные жители отметили, что произошедшее объясняет серию исчезновений котят в этом районе.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Уайтхолл, штат Пенсильвания, воссоединилась со своим той-пуделем через 28 часов после похищения собаки ястребом. Выжившую собаку обнаружил местный житель в четырех кварталах от дома хозяйки.

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