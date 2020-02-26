Похищенный ястребом слепой и глухой той-пудель вернулся к хозяйке

Жительница американского города Уайтхолл, штат Пенсильвания, воссоединилась со своим той-пуделем через 28 часов после похищения собаки ястребом. Об этом сообщает издание UPI.

Дебора Фальсион (Deborah Falcione) рассказала, что ястреб схватил 16-летнюю слепую и глухую собаку по кличке Поршия с веранды ее дома 20 февраля. Хозяйка похищенного той-пуделя вместе с друзьями обыскивала окрестности до поздней ночи, но не нашла ни собаку, ни укравшую ее хищную птицу. Женщина вернулась домой ни с чем и была сильно расстроена потерей любимого пуделя. «Я выплакала все глаза», — сказала она.

На следующий день Фальсион позвонили из ветеринарной больницы. Звонивший сообщил, что ее собака находится в ветклинике. Хозяйка пуделя была уверена, что Поршия погибла, так как в ее возрасте она не выжила бы на морозе в минус 12 градусов по Цельсию. Тем не менее женщина отправилась в ветклинику и нашла там свою собаку.

Оказалось, что той-пуделя обнаружил местный житель в четырех кварталах от дома Фальсион. Собака замерзла, но все ее кости были целы. «Я не представляю, как она выжила, и не знаю, как она вырвалась из когтей птицы», — подчеркнула женщина.

Ранее сообщалось, что в английском городе Пейнтон, графство Девон, чайка похитила четырехлетнего чихуахуа по кличке Гизмо (Gizmo). Птица залетела в сад, где гулял Гизмо, схватила пса клювом и улетела с ним в неизвестном направлении.

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