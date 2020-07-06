Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы сняли на камеру, как бегемоты незаметно прошли мимо крокодилов и пронесли на своих спинах птиц. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На кадрах, размещенных в воскресенье, 5 июля, детеныши бегемотов прошли по берегу водоема с маленькими птицами на спинах. Затем они бесстрашно приблизились к группе крокодилов, отдыхающих на суше. Больше минуты животные обнюхивали опасных рептилий и оставались незамеченными. Вскоре один из крокодилов проснулся и отбежал в сторону.

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Бегемоты с невозмутимым видом улеглись неподалеку от рептилий. Видео собрало тысячи просмотров на YouTube.

Обыкновенные бегемоты (Hippopotamus amphibius) питаются преимущественно растительной пищей, однако в 2015 году ученые выяснили, что иногда эти животные могут употреблять и мясо. В частности, порой бегемоты воруют добычу у крокодилов или едят падаль.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В прошлом году туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями бегства бегемота, сумевшего вырваться из окружения слонов. Первое время он неподвижно лежал, стараясь не пугать соседей. Улучив момент, животное медленно отступило, а затем бросилось к воде.

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