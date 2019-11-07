Слон проучил оказавшегося на его территории бегемота на глазах у туристов

Туристы стали свидетелями конфликта между слонами и бегемотом в национальном парке Хванге в Зимбабве. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на сайте Newsflare.

Бегемот направлялся к водоему, который окружали слоны. Его действия не понравились одному из самцов. «Сперва слон повернулся, направил хобот в строну бегемота и окатил его брызгами, одновременно громко трубя, — рассказывает автор видео. — Не дождавшись реакции, он вышел из себя, испустил громкий низкий крик и шлепнул бегемота хоботом по заду, чтобы отогнать от воды». Только после этого тот ускорился.

В Национальном парке Хванге встречаются около ста видов млекопитающих. Помимо слонов и бегемотов, там обитают львы, гиены двух видов, гиеновидные собаки, гепарды и африканские леопарды.

В апреле сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера слоны бросились на помощь тонущему детенышу, который упал в кишащую крокодилами реку. Им удалось вывести его на мелководье.

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