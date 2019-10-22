Молчаливое противостояние слона и носорога попало на видео

Напряженное противостояние слона и носорога попало на видео. Кадры произошедшего были опубликованы на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

В четверг, 17 октября, YouTube-канал национального парка Крюгера в ЮАР опубликовал двухминутный ролик. Сотрудники заповедника стали очевидцами вторжения носорогов в стадо слонов.

Объезжая территорию парка, автор видео заметил двух носорогов, зашедших на территорию слонов. Один из них предпринял несколько попыток приблизиться к стаду, однако на защиту сородичей встал один из взрослых слонов. Носорог держал противника в напряжении, однако вскоре оставил попытки нападения и отступил.

Противостояние слона и носорога так и не переросло в схватку. Ни одно животное не пострадало.

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