Обыкновенный водяной козел «поссорил» львов и крокодила

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями столкновения львов и крокодила. Об этом пишет издание Daily Star.

Крокодил подплыл к львам, когда те рвали тушу обыкновенного водяного козла, убитого на водопое. Сначала на присутствие рептилии обратила внимание одна из львиц. Вскоре его заметила вся стая.

Появление конкурента насторожило хищников. Несмотря на численное преимущество, львы явно нервничали. Противостояние продолжалось всего несколько секунд. Крокодил решил не рисковать и поплыл дальше, оставив львам их добычу.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера антилопа чудом спаслась от напавшего на нее крокодила. На записи видно, как антилопа несколько раз ударяет пресмыкающееся по морде. Крокодил ослабляет хватку, и животное спасается, но немного прихрамывает.

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