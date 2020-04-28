Одинокий бегемот вырвался из окружения слонов и скрылся в реке

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями бегства бегемота, сумевшего вырваться из окружения слонов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Одинокий бегемот прохлаждался в нескольких метрах от берега реки, когда туда пришло большое стадо слонов. Вскоре его со всех сторон окружили слоны всех возрастов и размеров — от детенышей до взрослых животных с внушительными бивнями.

Первое время бегемот неподвижно лежал, стараясь не пугать соседей. Улучив момент, он медленно отступил в высокую траву, а затем с поразительной резвостью бросился к воде, прыгнул в реку и скрылся. Если слоны и заметили его бегство, они этого не показали.

Обыкновенные бегемоты (Hippopotamus amphibius) питаются преимущественно растительной пищей, однако в 2015 году ученые выяснили, что иногда эти животные могут употреблять и мясо. В частности, порой бегемоты воруют добычу у крокодилов или едят падаль.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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