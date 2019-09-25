Агрессивные бегемоты помешали спасти детей после нападения крокодила

В Кении крокодил убил двух братьев, которые учились во втором и пятом классе школы. Об этом сообщает кенийская газета The Standard.

Рептилия напала, когда мальчики пасли скот возле реки. Попыткам найти и спасти пропавших детей мешали агрессивные бегемоты, которые бросались на местных жителей.

Останки братьев удалось достать лишь на следующее утро. За это время река унесла их тела почти на два километра от места нападения. У одного из них отсутствовали некоторые части тела, оторванные крокодилом.

В Кении распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными зверями, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В мае сообщалось, что в Кении крокодилы убили двух человек. Местные жители призывали правительство помочь им отыскать тело одного из погибших.

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