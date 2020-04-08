Бегемот утащил под воду крокодила с антилопой в зубах

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями столкновения между бегемотом и крокодилом, преследующим антилопу. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

В начале видео антилопа ютится на крохотном острове посреди водоема. Ей пришлось забраться на него, чтобы спастись от стаи гиеновидных собак. Хотя после нападения хищников прошло несколько часов, она по-прежнему прихрамывала. Опасность давно миновала, но антилопа не решалась вернуться на берег из-за круживших поблизости крокодилов и бегемотов.

Когда одна из рептилий стала выползать на остров, антилопа больше не могла выжидать. Она прокралась мимо крокодила, прыгнула в воду и поплыла к берегу. Хищник бросился за ней и без труда догнал, но в этот момент рядом всплыл бегемот. Он схватил крокодила, после чего все трое погрузились под воду.

Через несколько секунд бегемот показался возле острова, но уже без крокодила и антилопы. Что произошло с ними дальше, осталось неизвестным. Автор видео советует обратить внимание на пузыри, поднимающиеся на поверхность в стороне. По его мнению, они свидетельствуют о том, что рептилии удалось разделаться со своей добычей.

Обыкновенные бегемоты (Hippopotamus amphibius) питаются преимущественно растительной пищей, однако в 2015 году ученые выяснили, что иногда эти животные могут употреблять и мясо. В частности, порой бегемоты воруют добычу у крокодилов или едят падаль.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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