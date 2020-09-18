Дом правительства России признали аварийным

Белый дом на Краснопресненской набережной в Москве признали аварийным. Здание будет ремонтироваться, передает РИА Новости.

Ранее в Доме правительства России заметили протечки — в одном из подвальных помещений из бетонного пола били фонтаны воды.

В связи с этим на реконструкцию здания в период с 2021 по 2023 год планируют выделить 5,27 миллиарда рублей из средств федерального бюджета, притом в 2022-2023 годах потратят около двух миллиардов рублей.

Также правительство России намерено выделить более 42 миллионов рублей на истребление ворон, которые оккупировали крышу Белого дома. Как именно будут избавляться от птиц, не уточняется.

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