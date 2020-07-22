Мишустин рассказал о потере гаража

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что лично пострадал из-за отсутствия в России закона о «гаражной амнистии». Он потерял имевшийся в его распоряжении гараж и поэтому теперь планирует поддержать идею о введении упрощенного порядка регистрации прав граждан на такие объекты. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Законопроект подготовлен. Я лично его буду поддерживать, потому что это восстановление справедливости. Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», — заявил Мишустин, выступая в среду, 22 июля, в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

По словам чиновника, в России насчитывается около 1,4 миллиона участков, занятых гаражами. «У меня был гараж, его мы, к сожалению, не смогли удержать», — посетовал он, добавив, что «все хотят справедливости».

Законопроект, упрощающий порядок регистрации прав граждан на гаражи, был внесен в российское правительство в феврале 2020-го. Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. Он предусматривает особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, где построены частные гаражи, а также на принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективных гаражах.

Согласно законопроекту, упрощенный порядок регистрации прав будет предложен владельцам гаражных объектов, возведенных только до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (он вступил в силу 30 декабря 2004 года).

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