Мужчина нашел в гараже отца меч средневековых воинов-наемников и обогатился

Житель Шотландии продал на аукционе найденный в гараже отца средневековый меч и обогатился. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пожелавший остаться неизвестным шотландец разбирал гараж после смерти отца и обнаружил ржавый 600-летний меч, который в Средневековье использовали наемные воины Северо-Шотландского нагорья.

Меч был выставлен на аукцион Hutchinson Scott в городе Скиптон, графство Йоркшир. Первоначальная цена находки составляла 200 фунтов (16,5 тысячи рублей). Лот был продан за 30 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей) покупателю из Канады.

Такие мечи использовали вестхайлендские «галлогласы» — знатные шотландские воины, которых нанимали для защиты ирландских кланов в XIII-XVI веках.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Вустершир, Великобритания, рабочий случайно нашел на стройке старинные бутылки из-под вина, которые оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Экскаваторщик наткнулся на сокровища XVII века, когда выкапывал траншею под фундамент.

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