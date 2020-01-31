Рабочий случайно нашел на стройке сокровища XVII века

В английском графстве Вустершир, Великобритания, рабочий случайно нашел на стройке старинные бутылки из-под вина, которые оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.
Экскаваторщик наткнулся на сокровища XVII века в ноябре прошлого года, когда выкапывал траншею под фундамент. Он заметил в земле семь стеклянных бутылок из-под вина с гербом графов Ковентри. По оценкам экспертов, 20-сантиметровые сосуды с золотым напылением были сделаны во времена правления короля Англии Карла II.
Предположительно, бутылки изготовили для Джорджа Вильерса — второго герцога Бекингема и второго графа Ковентри, который жил в поместье Вустершира. По словам аукциониста Алана Блейкмана (Alan Blakeman), в конце 1600-х годов только очень богатый человек мог иметь золотые винные бутылки с собственным гербом. Отмечается, что Вильерс интересовался стеклоделием и владел тремя стекольными заводами.
Бутылки будут представлены на аукционе 2 февраля.
В ноябре 2019 года сообщалось, что английском графстве Оксфордшир охотник за сокровищами Питер Кросс (Peter Cross) нашел вставную челюсть из золота и кости, датированную XIX веком. Эксперты оценивают ее в сумму от трех до семи тысяч фунтов стерлингов (от 246 до 574 тысяч рублей по текущему курсу).