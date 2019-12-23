Строители нашли в подвале здания древнее сокровище

В польском городе Краков строители нашли в подвале здания 10 тысяч старинных монет, стоимость которых составляет до 400 тысяч фунтов стерлингов (32,4 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Рабочие проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену. В подвале дома они обнаружили медные монеты, отчеканенные во времена польского короля Станислава Августа Понятовского. Годы его правления пришлись на конец XVIII века. Древнее сокровище хранилось в льняных мешках, которые со временем сгнили.

По оценке экспертов, стоимость каждой монеты того периода может достигать 40 фунтов (3,2 тысячи рублей). Клад передали представителям Археологического музея Кракова. Они попытаются выяснить, как мешки с деньгами оказались в том здании.

В ноябре сообщалось, что знакомые фермера из Северной Ирландии разыскивали потерянное обручальное кольцо и наткнулись на клад, стоимость которого оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (8 миллиона рублей по текущему курсу). Эксперты назвали клад крупнейшим, который когда-либо находили в Ирландии.

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