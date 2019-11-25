Кладоискателей обвинили в краже древнейших сокровищ викингов

Обнаружившие сокровища викингов поисковики из Великобритании обвиняются в сговоре с целью сокрытия находки. Об этом сообщает издание The Sun.

38-летний Джордж Пауэлл (George Powell) и 51-летний Лейтон Дэвис (Layton Davis) при помощи металлоискателя в 2015 году обнаружили в городе Ай, графство Херефордшир, сокровища возрастом 1,1 тысячи лет и не задекларировали находку.

Клад состоял из золотого кольца IX века, браслета с головой дракона, серебряного слитка, датированного V веком хрустального кулона и более 300 монет, некоторые из которых относятся ко периоду правления Короля Альфреда Великого. Многие из этих изделий были англо-саксонскими, но характерны для захоронений викингов. Общая стоимость клада оценивается в три миллиона фунтов стерлингов (246,8 миллиона рублей).

Пауэлл и Дэвис показали несколько изделий представителям музея в Кардиффе и надеялись продать оставшееся маленькими партиями. Полиция выследила некоторые украшения у коллекционеров и оценщиков, другие были найдены в тайниках.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти только 31 монету и некоторые украшения, хотя на сделанных на мобильный телефон фотографиях видно, что в раскопанной яме было больше сокровищ.

Вместе с Пауэллом из города Ньюпорт, графство Монмаут, и Дэвисом из города Понтиприт, графство Гламорган в сговоре с целью сокрытия находки обвиняются 60-летний Поло Уэллс (Paul Wells) из Кардиффа, графство Гламорган, и 57-летний Саймон Уикс из Хейлшема, Восточный Суссекс.

Королевский суд Вустера позже вынесет кладоискателям приговор.

14 ноября сообщалось, что дайверы обнаружили сотни бутылок коньяка и ликера времен Первой мировой войны на затопленном шведском судне в Балтийском море. Кладоискатели достали 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine, но не стали пробовать найденный алкоголь, так как намереваются продать его.

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