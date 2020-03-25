Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками

В городе Новочебоксарск (Чувашия) местный житель решил взорвать свой гараж, пытаясь уничтожить партию наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ночь на 25 марта мужчина управлял внедорожником Toyota, но отказался остановиться по требованию экипажа ДПС. Полицейские бросились к погоню за ним. Toyota въехала на территорию гаражного комплекса, позже ее обнаружили возле одного из боксов. В этот момент изнутри послышались женские крики о помощи и повалил густой дым.

Прибывшие по вызову пожарные вскрыли двери гаража. Полицейские обнаружили внутри горящие свертки, а над ними газовый баллон, который еще не успел нагреться и взорваться. Пожарные потушили огонь. Проведенное исследование показало, что в них находится восемь килограммов марихуаны и 1,5 килограмма синтетических наркотиков и экстази.

Водитель внедорожника и его знакомая спрятались в подвале гаража, там их нашли полицейские. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Задержаны еще трое их сообщников, занимавшихся сбытом запрещенных веществ через интернет-магазин.

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