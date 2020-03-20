В отделении московской полиции нашли склад героина

В Москве во время обыска в туалете участкового пункта полиции обнаружен склад героина. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что наркотик был найден за сливным бачком унитаза во время мероприятий в участковом пункте №17 на улице Плещеева утром 16 марта. Обыск проводили сотрудники ОВД Бибирево. 11 пакетиков со светлым порошкообразным веществом были уложены в пакет. Экспертиза установила, что это героин.

Полицейские заявили, что героин мог подкинуть задержанный ими уроженец Таджикистана. Его доставили в пункт для проверки документов, а он отпросился в туалет, жалуясь на диарею. Участковые подозревают, что иностранец сбросил героин за сливной бачок.

По факту обнаружения наркотиков начата проверка.

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