Захват российским спецназом подпольной нарколаборатории попал на видео

В Томске захват спецназом «Гром» подпольной нарколаборатории попал на видео. Кадры публикует МВД России. На ролике показано помещение, оборудованное под лабораторию, там стоят несколько бутылок, а также мешки с белым порошком и стеклянные колбы с жидкостью.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в незаконном производстве наркотических средств был задержан 34-летний местный житель.

«Во время обыска в лаборатории обнаружено и изъято более трех килограммов готового наркотика мефедрона, а также химические реактивы, было изъято около 10 килограммов наркотических средств в кристаллизированной форме», — рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 ( «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ.

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