ФСБ провела спецоперацию в Крыму

Сотрудники ФСБ России накрыли крупную нарколабораторию в Крыму. В результате спецоперации, проведенной в частном доме в Симферополе и на складе в Белогорском районе, изъято более 16 килограммов мефедрона и более 700 литров прекурсоров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского управления ведомства.

Помимо этого, обнаружено оборудование для производства наркотиков, в частности электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки, стеклянные колбы и весы.

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Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков группой лиц в особо крупном размере.

Ранее 15 февраля МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года. Согласно плану, власти намерены усилить контроль над финансовыми операциями и противодействие пропаганде наркотиков, отказаться от заместительной терапии для наркозависимых, внести профилактические мероприятия в образовательные программы и сформировать единую информационную систему наркологической службы.

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