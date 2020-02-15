Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно плану, власти намерены усилить контроль над финансовыми операциями и противодействие пропаганде наркотиков, отказаться от заместительной терапии для наркозависимых, внести профилактические мероприятия в образовательные программы и сформировать единую информационную систему наркологической службы. Помимо этого, в документе говорится о недопущении легализации рекреационного употребления наркотиков.

Целью стратегии заявлено обеспечение национальной безопасности России в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также защита личности, общества и государства от угроз в данной сфере.

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В документе отмечается, что, согласно социологическим исследованиям, наркопотребителями в России являются почти два миллиона человек.

В конце сентября — начале октября прошлого года на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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