Закон о пропаганде наркотиков в сети внесли в Госдуму

В Госдуму внесен правительственный законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Документ опубликован в думской электронной базе данных в четверг, 9 января.

Пунктом о серьезных штрафах предлагается дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях. Так, данное правонарушение может обойтись гражданам от пяти до 30 тысяч рублей, должностные лица могут лишиться 100 тысяч рублей, юридические — 1,5 миллиона рублей.

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«Владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность», — говорится в пояснительной записке.

Обсуждение данной инициативы активизировалось в правительства после выхода на «Ленте.ру» спецпроекта «Россия под наркотиками».

27 декабря в МВД России сообщили о разработке законопроекта об установлении уголовной ответственности за пропаганду незаконного потребления и оборота наркотиков в интернете.

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