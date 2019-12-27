В России предложили ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете

МВД России подготовило законопроект, предлагающий ужесточить наказание за пропаганду накотиков в интернете. Об этом в пятницу, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, сейчас в России действует административная ответственность за подобные преступления. Однако из-за роста обращений о преступлениях в сфере пропаганды наркотиков в интернете по ним не всегда успевают вынести решения. Это связано с необходимость проведения следственных действий и ряда длительных экспертиз, превышающих установленные временные рамки административного расследования.

Исходя из этого ведомство предлагает установить уголовную ответственность за пропаганду незаконного потребления и оборота наркотиков, а также культивирование или оборот наркосодержащих растений. Кроме того, предлагается установить запрет на распространение информации о представляющих общественную опасность незаконных способах и методах потребления наркотиков.

Волк также отметила, что иные виды незаконной пропаганды наркотиков в интернете предлагается выделить отдельной частью в статье 6.13 КоАП («Пропаганда наркотиков»), предусмотрев повышенную административную ответственность, в том числе и для юридических лиц. Также вторую часть статьи 230 УК («Склонение к употреблению наркотиков») предлагается дополнить признаком «склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")» и установить за это более суровое уголовное наказание.

Представитель МВД подчеркнула, что под уголовную ответственность не будут подпадать случаи распространения информации об обороте и потреблении наркотиков, предназначенных для использования в медицинских целях в случае медицинской и фармацевтической профессиональной деятельности, а также представления такой информации для нуждающихся по медицинским показаниям наркотиках граждан.

25 декабря сообщалось, что в Обнинске школьный учитель физкультуры был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. Вместе с подельником они разместили закладку с запрещенным веществом у подъезда жилого дома. Тайник обнаружили оперативники из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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