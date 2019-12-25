Российского учителя физкультуры задержали в школе из-за наркотиков в закладках

В Обнинске (Калужская область) суд арестовал учителя физкультуры по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Из материалов дела следует, что преподаватель одной из школ города вместе с подельником разместил закладку с запрещенным веществом у подъезда одного из жилых домов. Тайник обнаружили оперативники из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Правоохранительные органы задержали учителя 23 декабря в школе №16 Обнинска, уточняет местное издание Obninsk.name. Он проработал там один год, а ранее преподавал в Москве, рассказала начальник управления общего образования Татьяна Волнистова.
Издание отмечает, что 9 декабря покончил с собой один из учеников этой школы.