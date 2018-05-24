Учитель решил спасти школьниц от наркотиков при помощи камеры в туалете

В Республике Коми в одном из туалетов для девочек поселковой школы обнаружена скрытая видеокамера. Об этом в четверг, 24 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным главка, подозреваемый — педагог этого учебного заведения.

«В целях соблюдения прав несовершеннолетних и сохранения тайны следствия более подробная информация по данному уголовному делу в настоящее время не может быть представлена», — отметили в управлении. Уточняется, что камера была установлена в поселковой школе в Усть-Куломском районе.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Подозреваемый, в свою очередь, утверждает, что установил камеру для контроля за детьми, а не в целях получения порнографии. Якобы таким образом он предполагал бороться с курением и употреблением наркотиков.

«Камеру обнаружили дети, они же сообщили родителям, а те — в полицию. Установивший ее педагог особо и не скрывался, и он искренне не понимает, что нарушил закон», — уточнил собеседник редакции. Если вина учителя будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы, а в качестве дополнительного наказания — лишение права занимать должность на срок до пяти лет.

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