Мир
 
Последние новости
ООН спрогнозировала скорое вымирание Украины
На счетах бездомной побирушки нашли более миллиона долларов
Бейонсе купила себе церковь
Боксер показал разбитое лицо с порванной губой после первого поражения в карьере
Источником «инопланетных сигналов» оказались странные объекты
Венесуэла обрела президента
Порно научились маскировать под калькулятор
Порошенко раскрыл свое предназначение
Трамп предрек США крупнейший политический скандал
Новости партнеров

Политик в США затравила трансгендера в туалете и сняла все на камеру

Перейти в «Мою Ленту»
Jazmina Saavedra / Facebook

В Лос-Анджелесе женщина-политик Джазмина Сааведра (Jazmina Saavedra) затравила трансгендера, с которым столкнулась в туалете одного из ресторанов сети Denny's. Видео произошедшего она разместила на свой странице в Facebook, пишет New York Post.

Сааведра на камеру рассказала, что она и еще несколько человек пытались воспользоваться уборной, однако кабинка занята «мужчиной, который заявляет, что он женщина». Из-за двери трансгендер отвечает, что политик вторгается в личную жизнь.

«Нет это ты вторгаешься в мою личную жизнь, потому что я женщина, и я могу пользоваться дамской комнатой», — кричит Сааведра. «Ты нарушаешь мои права. Ты болен и туп», — заявляет она, после чего возвращается в зал ресторана. Затем женщина дожидается возле туалета, когда трансгендер выходит, и продолжает свое возмущение и прилюдные оскорбления. В ответ политику заявляют, что она сама не уважает права человека.

В сети начали травить саму Сааведру, заявившую, что в случившейся ситуации жертвой была она. «Ты глупа и не уважаешь женщин. Ты позор для латиноамериканцев», — написал ей один из пользователей. Другие заявили, что политик — злобная женщина-гомофоб и должна отправиться под суд и в тюрьму.

Как отмечается, Сааведра — кандидат в Конгресс США от Республиканской партии. Она иммигрант из Никарагуа и ярый сторонник нынешнего президента США Дональда Трампа.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Politician harasses transgender woman in ladies’ bathroom
Блогер-трансгендер оскорбила чернокожих фотографией с дредами
Американский ниндзя проник в женский туалет
Чернокожие заставили Starbucks стать общественным туалетом
Заключенный-трансгендер поборется в суде за право быть колдуньей
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня
Яир Нетаньяху

Маленький принц

Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
06:10Сегодня

Хиллари Клинтон надела шапку-ушанку

04:0220 мая

Спецслужбы Турции узнали о готовящемся покушении на Эрдогана на Балканах

16:3018 мая

Сирия нашла спонсора для восстановления после войны

Мир00:0218 мая

Руки прочь

У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
00:5119 мая

Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе

06:53Сегодня

Венесуэла обрела президента

22:0718 мая

На месте крушения Boeing 737 на Кубе нашли выживших

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
12:1618 мая

Израиль пообещал не бить по российским военным в Сирии

04:32Сегодня

Китайские бомбардировщики заметили на спорных островах

20:4518 мая

В техасской школе нашли взрывчатку

Россия
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Кадыров снял вину с «Исламского государства» за нападение на церковь
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены
В Москве нашли живописный трактор
Над городами проведения ЧМ-2018 ограничили полеты
Самолет в Петербурге прервал взлет из-за проблем с двигателем
Все материалы
Мир
Яир НетаньяхуМаленький принц
Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
Хиллари Клинтон надела шапку-ушанку
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Спецслужбы Турции узнали о готовящемся покушении на Эрдогана на Балканах
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе
Венесуэла обрела президента
Все материалы
Бывший СССР
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
Порошенко раскрыл свое предназначение
ООН спрогнозировала скорое вымирание Украины
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
На Украине прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ
Все материалы
Экономика
Шампур в спину
Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Порошенко сравнил работы над «Северным потоком-2» с кормлением монстра
Конкурент биткоина оказался под угрозой из-за креветок
В Калининграде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни»
Китай и США решили отказаться от торговой войны
Все материалы
Силовые структуры
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Бывший инспектор ДПС заставил бегать за машиной мужчину с больным позвоночником
«От одного удара проламывался череп»
Он участвовал в войне уличных банд Казани в 90-х. Кровь проливали даже школьники
Бывшего замминистра культуры подлечили и отправили в СИЗО
После нападения на церковь в Грозном возбуждено уголовное дело
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Бывшего губернатора Белых оставили в СИЗО без ортопедического матраса
Все материалы
Наука и техника
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Су-57 с «изделием 30» попал на фото
Источником «инопланетных сигналов» оказались странные объекты
Все материалы
Спорт
«Позорище и убожество»
ЦСКА провалился в «Финале четырех». На российском клубе проклятие?
Швеция защитила титул чемпиона мира по хоккею
Боксер показал разбитое лицо с порванной губой после первого поражения в карьере
Фанаты подожгли автобус с футболистами во время празднования чемпионства
«Анжи» остался без Премьер-лиги
Глава мирового хоккея высказался о судействе против сборной России на ЧМ
США разгромили Канаду и стали третьими на чемпионате мира по хоккею
Все материалы
Культура
Один раз за «Донбасс»
Кто победил на 71-м Каннском фестивале
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
«Местные морги были забиты трупами»
Тайная жизнь наркокартеля: от первой дозы до бизнес-империи
Люка Бессона обвинили в изнасиловании
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
Волочкова заподозрила у себя сходство с Матильдой
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»
В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Плывущая по затопленному шоссе мусорка заворожила миллионы и разошлась на мемы
Ведущий шоу талантов потроллил мага в алом бюстгальтере и фиолетовых трусах
Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы
Путина обскакал котик
Все материалы
Ценности
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Отели шокировали туристов фейковыми бассейнами
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Российский альпинист погиб на Эвересте
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Пожилой рыбак 45 минут боролся с трехметровой акулой и победил
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Вымогатель угрожал жертве пустить в ход аллигатора
Бейонсе купила себе церковь
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы