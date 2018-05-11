Чернокожие заставили Starbucks стать общественным туалетом

Сеть Starbucks изменила политику доступа в туалеты в своих кофейнях. Как передает Business Insider, теперь ими могут воспользоваться и те, кто ничего не покупал в заведении.

Как заявил председатель компании Говард Шульц, Starbucks «не желает становиться общественным туалетом». Однако сеть решила открыть доступ для всех, потому что не хочет, чтобы кто-то чувствовал себя хуже других, отметил он.

Шульц добавил, что это было сделано после инцидента с двумя чернокожими мужчинами в Филадельфии, которых не пустили в уборную. «У нас была такая свободная политика, что вы могли воспользоваться туалетом, если что-то купили. Решение принималось менеджером», — пояснил он. В скандальном случае с афроамериканцами, по его словам, сотрудница в итоге «приняла отвратительное решение вызвать полицию».

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Инцидент с мужчинами произошел в одном из Starbucks в Филадельфии в середине апреля. Заведение не разрешило двум афроамериканцам, которые ждали в кофейне своего бизнес-партнера, воспользоваться туалетом. Сотрудники вызвали полицию. В итоге мужчины провели в отделении несколько часов, после чего их отпустили без предъявления обвинений.

Позднее стало известно, что власти Филадельфии выплатят мужчинам по одному доллару компенсации. Администрация также выделит 200 тысяч долларов на программу помощи молодым предпринимателям. Starbucks, в свою очередь, выплатит мужчинам отдельную компенсацию и полностью оплатит обучение в Университете штата Аризона.

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