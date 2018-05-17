Блогер-трансгендер оскорбила чернокожих фотографией с дредами

Трансгендерный блогер Никита Драгун (Nikita Dragun) подверглась травле в сети за фото, где на ней был парик с розовыми дредами. Комментаторы в Instagram обвинили девушку в присвоении себе атрибутов «черной» культуры.

Фотография в социальной сети изображает Драгун во время отпуска в Японии: на ней девушка в розовом парике с дредами ест разноцветную сахарную вату.

this is what luv looks like ♥~(◠﹏◕✿) Фото опубликовано @nikita_dragun

Под снимком 22-летней Драгун появилось более полутора тысяч комментариев. Некоторые восхитились стилем девушки, однако большинство назвали публикацию грубой — они сочли ношение дредов культурной апроприацией, то есть, грубым заимствованием культуры чернокожих. По их мнению, блогер, являющаяся наполовину мексиканкой, наполовину азиаткой, не имела права использовать этот элемент стиля.

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«Это было бы мило, но ты не можешь носить дреды, если ты не чернокожая, так что, пожалуйста, уйди, королева культурной апроприации», — прокомментировал один из подписчиков. «Не уверен, что в присвоении чужой культуры есть что-то милое, но ладно», — написал другой. «Дреды — это однозначно нет для меня, сестричка. Разочарован», — поддержал их еще один пользователь.

Часть комментаторов выразили надежду, что девушка не хотела никого оскорблять, а дреды для нее — лишь элемент стиля.

На страницу Драгун в Instagram подписаны более двух миллионов пользователей. Блогер часто эксперименирует со своей внешностью и стилем.

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