В России борец с наркотиками сел за 100-килограммовую бочку спайса

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к семи годам заключения бывшего начальника оперативной службы регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом (УФСКН) подполковника Юрия Казакулова за организацию в съемной квартире нарколаборатории, из которой была изъята бочка более чем со 100 килограммами спайса. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Наталья Лосева.

По ее словам, этот срок был назначен с учетом первого приговора в виде восьми лет, по которому Казакулов был признан виновным в подбрасывании 10 килограммов наркотиков на казанский рынок в 2011 году.

Второй фигурант дела Рустемаатыхов, считающийся сообщником борца с наркотиками в организации лаборатории, был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных сведений.

Адвокат Александр Коган, защищающий Казакулова, заявил изданию «Бизнес Онлайн», что не будет обжаловать приговор. «Я столько и просил, зачем наглеть-то?» — сказал защитник.

Прокурор просил суд приговорить подполковника к 11 годам лишения свободы.

По версии следствия, Казакулов с пособником организовал нарколабораторию в съемной квартире в Набережных Челнах в 2012 году, а затем сотрудники УФСКН изъяли оттуда бочку с 116 килограммами спайса. На Первом канале 3 апреля 2012 года был показан репортаж об изъятии крупной партии наркотиков, в котором Казакулов отчитался об успешной операции УФСКН. Он, как полагает следствие, действовал с целью искусственного завышения показателей по раскрываемости наркопреступлений. Казакулов также инсценировал изъятие 10 килограммов героина на рынке в Казани при содействии Фатыхова, который раздобыл 100 граммов наркотика и разбавил его сахарным песком и детским гранулированным чаем, отмечает «Коммерсантъ». «Успешные спецоперации» повысили рейтинг УФСКН в Приволжском федеральном округе с 10-го до 1-го места.

Первый приговор в отношении Казакулова был вынесен в 2018 году.

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