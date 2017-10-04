На митинге памяти жертв октября 1993 года потребовали закрыть Ельцин-центр

В Москве участники митинга, посвященного 24-й годовщине расстрела Белого дома в октябре 1993 года, потребовали закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге, передает РИА Новости в среду, 4 октября.

В мероприятии участвовал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По словам последнего, на акции звучала жесткая критика в адрес социально-экономического курса властей.

«Провести все-таки полноценное расследование событий 1993 года, установить в Москве памятник погибшим в те дни», — перечислил Удальцов другие требования митингующих. Мероприятие завершилось шествием к Белому дому (здание российского правительства на Краснопресненской набережной).

Ранее с критикой в адрес Ельцин-центра выступал режиссер Никита Михалков. Его отношение к нему ухудшилось после посещения учреждения.

«Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона, — заявил Михалков 7 мая во время радиоэфира. — Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта».

В октябре 2016 года Сергей Шаргунов внес на рассмотрение парламента законопроект о компенсациях пострадавшим в ходе путча 1993 года. «События у здания мэрии Москвы, гостиницы "Мир", телецентра в Останкино, штурм Дома Советов и другие события того гражданского конфликта составили трагическую страницу новейшей истории Российской Федерации», — отмечалось в пояснительной записке к документу.

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года, жертвами которого были 157 человек (384 получили ранения), стал указ президента Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», упразднивший деятельность Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома. Победу одержали сторонники президента. В декабре 1993 года была принята новая Конституция.