Пушков ответил на комментарий НАТО о недружественных России странах

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на комментарий НАТО о том, что России следует исключить Чехию и США из списка недружественных стран. Он написал об этом в Twitter.

«Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран. Но для исключения из списка должны быть основания. Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США», — отметил сенатор.

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит Североатлантического альянса. По его итогам было опубликовано заявление. В одном из его пунктов говорится, что организация призывает исключить из списка недружественных России стран Чехию и США.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.