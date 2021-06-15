В Совфеде оценили идею Украины заработать на «Северном потоке-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил идею Украины забрать часть акций компании-оператора газопровода «Северный поток-2» и заработать на этом. Он прокомментировал предложение украинского политолога на своей странице в Twitter.

«Украина, не имеющая никакого отношения к "Северному потоку-2", требует передать ей часть его акций в порядке компенсации. Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай. Новое подтверждение паразитического характера "новой" Украины», — отметил сенатор.

Так Пушков отреагировал на слова украинского политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. Политолог заявил, что Украина сможет заработать на газопроводе «Северный поток-2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, условием должна быть «деоккупация территорий» и «энергетическая безопасность Украины».

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.